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15 августа 16°C

СМИ: погибшие сотрудники «Росатома» испытывали «ядерные батарейки»

Пять сотрудников госкорпорации «Росатом», погибших недавно в Архангельской области, проводили испытания принципиально новых реактивных установок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники в военном ведомстве.

Изотопы
Изотопы
ГК "Росатом"

Как сообщает издание, ЧП произошло 8 августа при испытании не ракеты «Буревестник», как поспешили написать некоторые СМИ, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы «ядерные батарейки». На военно-промышленном сленге так называются принципиально новые изотопные источники питания.

Полигонные испытания этой реактивной установки проводились впервые. Несмотря на неудачу, разработки будут продолжены. Предназначение и характеристики ускорителя остаются засекреченными.

Разработкой «батареек» занимается Федеральный ядерный центр, расположенный в Сарове. Одно из направлений работы научного учреждения — создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных материалов. Такие изделия необходимы не только для новых систем вооружений, но и для космических исследований, а также в народном хозяйстве. В частности, пишут, «Известия», они незаменимы в Арктике и других удаленных районах.

Напомним: ранее пресс-служба госкорпорации «Росатом» распространила свое заявление о причинах трагедии:

В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации. Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести. В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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