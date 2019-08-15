СМИ: погибшие сотрудники «Росатома» испытывали «ядерные батарейки»

Как сообщает издание, ЧП произошло 8 августа при испытании не ракеты «Буревестник», как поспешили написать некоторые СМИ, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы «ядерные батарейки». На военно-промышленном сленге так называются принципиально новые изотопные источники питания.
Полигонные испытания этой реактивной установки проводились впервые. Несмотря на неудачу, разработки будут продолжены. Предназначение и характеристики ускорителя остаются засекреченными.
Разработкой «батареек» занимается Федеральный ядерный центр, расположенный в Сарове. Одно из направлений работы научного учреждения — создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных материалов. Такие изделия необходимы не только для новых систем вооружений, но и для космических исследований, а также в народном хозяйстве. В частности, пишут, «Известия», они незаменимы в Арктике и других удаленных районах.
Напомним: ранее пресс-служба госкорпорации «Росатом» распространила свое заявление о причинах трагедии:
В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации. Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести. В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.