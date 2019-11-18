СМИ: силовики увезли чиновников мэрии Бийска с рабочего места (обновлено)

18 ноября силовики увезли из здания администрации Бийска нескольких чиновников, пишет «Банкфакс» со ссылкой на свои источники.

Управделами мэрии Бийска Игорь Юдин сообщил изданию, что в администрации города действительно работают сотрудники правоохранительных органов.

Он не уточнил, с чем это может быть связано. Инсайдеры говорят, что чиновников задержали во время утренней планерки.

Силовики якобы увезли из здания замглавы города Дмитрия Маслюка, начальника управления ЖКХ Ксению Потехину, главного архитектора города Владимира Ружевского и начальника отдела по учету и распределению жилой площади Ирину Очищалкину.