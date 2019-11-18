СМИ: силовики увезли чиновников мэрии Бийска с рабочего места (обновлено)

Управделами мэрии Бийска Игорь Юдин сообщил изданию, что в администрации города действительно работают сотрудники правоохранительных органов.
Он не уточнил, с чем это может быть связано. Инсайдеры говорят, что чиновников задержали во время утренней планерки.
Силовики якобы увезли из здания замглавы города Дмитрия Маслюка, начальника управления ЖКХ Ксению Потехину, главного архитектора города Владимира Ружевского и начальника отдела по учету и распределению жилой площади Ирину Очищалкину.
Обновлено 11:20
По данным «Бийского рабочего», в большой зал администрации вошли силовики, попросили оставаться всех на своих местах и зачитали фамилии тех, кто должен выйти с ними.
Также задержан бывший глава администрации Бийска Николай Нонко, пишет издание.
По информации источника altapress.ru, обыски связаны с темой ТКО и скандально известными домами на ул. Спекова.