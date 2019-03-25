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25 марта
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Происшествия

СМИ сообщили, что замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию

19 марта 66-летний заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию. Он упал при выходе из служебного автомобиля, сообщает РБК со ссылкой на близкие к ведомству источники.

Скорая помощь. Реанимобиль.
Скорая помощь. Реанимобиль.
Анна Зайкова.

По данным РБК, сейчас Владимир Малиновский находится в больнице. Он пришел в сознание 22 марта.

Согласно информации источников издания, при выходе из автомобиля у замгенпрокурора закружилась голова. По другим данным, он поскользнулся.

Последние 12 лет Владимир Малиновский занимает должность заместителя генпрокурора. Он курирует Центральный федеральный округ. Ранее Малиновский выполнял функции по надзору за расследованием особо важных дел, в частности — о преступлениях экономической и коррупционной направленности.

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