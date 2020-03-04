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4 марта -2°C

СМИ: среди гостей смертельной вечеринки с сухим льдом было двое барнаульцев

На вечеринке популярного блогера-фармацевта Екатерины Диденко было двое парней из Барнаула. Один из них погиб, пишут СМИ.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Один из гостей, барнаулец Андрей Бойко принял участие в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1», где обсуждали резонансный инцидент. Парень рассказал, что совсем недавно выписался из больницы. На шоу приехал только, чтобы поддержать мать своей погибшей девушки Натальи.

По его словам, сначала на празднике выступал фокусник, а потом муж Екатерины приготовил ей сюрприз с сухим людом. когда гости стали выходить из бассейна в судорогах, парень подумал, что это элемент шоу.

Кроме Андрея Бойко, на дне рождении был еще один уроженец Барнаула — Юрий Алферов, пишет «Катунь 24» со ссылкой на знакомых парня. Он погиб.

Известно, что молодой человек учился в лицее № 112, поступил в АлтГУ, а затем переехал в Москву.

Что случилось на вечеринке

28 февраля на праздновании дня рождения Екатерины Диденко ее муж решил устроить сюрприз и скинул в бассейн 25 кг сухого льда. После этого началась бурная химическая реакция.

В результате три человека погибли — они потеряли сознание и утонули в бассейне.

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