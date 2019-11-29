СМИ: уроженца Алтайского край подозревают в зверском ритуальном убийстве ребенка

Тело обнаружили утром 28 ноября у озера недалеко от парка. Как стало известно журналистам, родители мальчика состояли в религиозной секте. В квартире при обыске нашли Библию и плеть.
Родители якобы избивали сына за непослушание, таким способом пытаясь изгнать из него бесов.
«Чтобы соседи не слышали, отец заткнул рот ребенку кляпом, из-за этого он и задохнулся. В течении нескольких дней родители пытались „воскресить“ сына молитвами, но осознав в конце концов произошедшее, вынесли тело в простыне и закопали», — пишет издание.
После убийства мать мальчика, гражданка Белоруссии, уехала на родину. В правоохранительные органы обратилась тетя ребенка, которая узнала обо всем от сестры. Отца разыскивает полиция.
Официально правоохранители ситуацию не комментируют.