Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 ноября -10°C

СМИ: уроженца Алтайского край подозревают в зверском ритуальном убийстве ребенка

В Екатеринбурге нашли тело 9-летнего мальчика, в убийстве которого подозревают родителей-сектантов, сообщает «МК». Его отец — якобы уроженец Алтайского края.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Тело обнаружили утром 28 ноября у озера недалеко от парка. Как стало известно журналистам, родители мальчика состояли в религиозной секте. В квартире при обыске нашли Библию и плеть.

Родители якобы избивали сына за непослушание, таким способом пытаясь изгнать из него бесов.

«Чтобы соседи не слышали, отец заткнул рот ребенку кляпом, из-за этого он и задохнулся. В течении нескольких дней родители пытались „воскресить“ сына молитвами, но осознав в конце концов произошедшее, вынесли тело в простыне и закопали», — пишет издание.

После убийства мать мальчика, гражданка Белоруссии, уехала на родину. В правоохранительные органы обратилась тетя ребенка, которая узнала обо всем от сестры. Отца разыскивает полиция.

Официально правоохранители ситуацию не комментируют.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость