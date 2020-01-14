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Происшествия

СМИ: в барнаульской похоронной службе прошли обыски

В МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула прошли обыски, пишет ИА Regnum. Официально силовики информации по этому поводу пока не предоставляют.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Со слов источника известно, что обыски сотрудники ФСБ провели в первые рабочие дни 2020 года.

«Берут деньги с людей за товар вдвойне, а через МУП договора не проводят. Оказали 1000 услуг, а в отчётности показали 600. Деньги в карман. За сообщение о смерти деньги платили полиции и скорой — 600 рублей за адрес. Затем с каждого договора за полученный адрес необходимо было отдать 20%", — пояснил источник.

В следственный комитет материалов по данному делу не поступало, в краевом ГУ МВД не смогли прокомментировать информацию, так как это дело ФСБ. В самом МУП и администрации города отказались комментировать вопрос по телефону и попросили прислать письменный запрос, добавляет «Толк».

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