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Происшествия

СМИ: в подразделении президентской службы спецобъектов прошли обыски

Сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе воинской части, которая входит в состав Службы специальных объектов. Оперативные мероприятия проводились по уголовному делу об организации преступного сообщества, сообщает РБК.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Одним из эпизодов стало хищение 35 га находившейся в госсобственности земли в Чеховском районе Московской области.

Постановка на учет земельных участков, которые входили в границы спецобъекта, была подтверждена постановлением администрации Чеховского района от 1999 года.

Ее представителей следователи и подозревают в организации вывода государственных земельных участков в частную собственность. Следствие предполагает, что 35 га из утраченной территории были включены в состав населенного пункта Талалихино.

Позже там появился коттеджный поселок «Лесное озеро», где был построен небольшой ликероводочный завод, пишут «Ведомости».

Служба относится к Главному управлению спецпрограмм президента и отвечает за командные бункеры для руководства страны.

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