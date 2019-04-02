СМИ: в подразделении президентской службы спецобъектов прошли обыски

Сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе воинской части, которая входит в состав Службы специальных объектов. Оперативные мероприятия проводились по уголовному делу об организации преступного сообщества, сообщает РБК .

Одним из эпизодов стало хищение 35 га находившейся в госсобственности земли в Чеховском районе Московской области.

Постановка на учет земельных участков, которые входили в границы спецобъекта, была подтверждена постановлением администрации Чеховского района от 1999 года.

Ее представителей следователи и подозревают в организации вывода государственных земельных участков в частную собственность. Следствие предполагает, что 35 га из утраченной территории были включены в состав населенного пункта Талалихино.

Позже там появился коттеджный поселок «Лесное озеро», где был построен небольшой ликероводочный завод, пишут «Ведомости».

Служба относится к Главному управлению спецпрограмм президента и отвечает за командные бункеры для руководства страны.