СМИ: взятки в России стали давать и брать чаще

С января по октябрь 2018 года зафиксировали 3 171 случай получения взятки (статья 290 УК РФ), что на 9,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2899 случаев), следует из публикации портала правовой статистики crimestat.ru, который относится к Генеральной прокуратуре РФ.
При этом чаще всего принимали подношения в Москве и Ростовской области (182 и 170 случаев), в пятерку самых коррупционных регионов также попали Московская и Челябинская области (126 и 100) и Краснодарский край (93 случая).
Число случаев дачи взятки (статья 291 УК РФ) возросло до 2251, годом раньше зарегистрировали 2037. То есть количество выявленных случаев увеличилось на 10,5%. Лидерами стали Москва и Подмосковье (127 и 114), Краснодарский край (73 случая).
Многие СМИ подают это как рост взяточничества. Но, возможно, это лишь рост выявления коррупционных преступлений, то есть говорит не о плохой работе правоохранительных органов, а, наоборот, свидетельствует, что они стали работать лучше.