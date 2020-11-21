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Происшествия

СМИ: за рулем протаранившей стену иномарки мог находиться сын вице-мэра Барнаула

19 ноября случилось серьезное ДТП на пересечении улиц Фурманова и Власихинская. Машина протаранила забор и влетела в стену жилого дома. По данным ИА «Банкфакс», за рулем мог находиться сын первого вице-мэра Барнаула.

Красный автомобиль протаранил забор и врезался в жилой дом.
Красный автомобиль протаранил забор и врезался в жилой дом.
"Алтапресс".

Как сообщают источники издания, за рулем находился сын первого вице-мэра города Анатолия Воронкова, действующий чиновник горадминистрации Филипп Воронков.

Воронков-младший занимает должность замначальника в Управлении по делам ГО и ЧС Барнаула.

В приемной ведомства изданию не смогли прокомментировать ситуацию, отметив, что сам Воронков сейчас находится на больничном.

Напомним, ДТП произошло вечером 19 ноября на улице Власихинской, в районе дома № 27. 37-летний водитель, ранее лишенный водительских прав, врезался в одноэтажный частный жилой дом. Сотрудники ГИБДД предложили виновнику пройти медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения, однако тот ответил отказом.

По словам очевидцев, виновник аварии был пьян и хотел скрыться с места ДТП.

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