20 октября
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Происшествия

Снесли горку Ледянку дедушки Славы, которая более 20 лет радовала барнаульских детей

Самую известную барнаульскую горку дедушки Славы снесли. Этого добивался бизнесмен Алексей Ильиных еще в 2017 году, а до него — Анатолий Панченко, в 2017 году он был первым замглавы администрации Центрального района. Однако горожане отстаивали Ледянку. Читательница altapress.ru с большим сожалением сообщила, что «гражданское общество не смогло защитить горку».

Горка Ледянка дедушки Славы в Барнауле. Фото из архива редакции.
Горка Ледянка дедушки Славы в Барнауле. Фото из архива редакции.

О какой горке дедушки Славы идет речь

Ранее мы неоднократно о ней писали. Горку построил Вячеслав Замышляев на окраине Барнаула (в районе ул. Вербной) более 20 лет назад. Сначала засыпал овраг, потом сделал насыпь. Зимой стал заливать горку, летом высаживать траву.

Сооружение привлекало маленьких и взрослы барнаульцев, которые окрестили ее «горкой Ледянкой дедушки Славы» — на тот момент ему было почти 70 лет. Денег за свою работу он никогда не брал, детишки катались бесплатно.

Горка Ледянка на карте.
Горка Ледянка на карте.
«Яндекс.Карты».

Гока настолько знаменита и любима, что у нее даже есть обозначение на карте Барнаула. В «Яндекс.Картах» ее пометили как «достопримечательность».

Сам дедушка Слава рассказывал в 2018 году, что горки — это его хобби. Он делал их и своим детям, и чужим. Вот и Ледянку сделал.

Кто и зачем снес горку Ледянку

Изначально демонтировать насыпь потребовал от Замышляева Анатолий Панченко, первый замглавы администрации Центрального района. Сделать это должны были до 1 мая 2017. Однако дело застопорилось из-за барнаульцев, которые выступили против.

В том же году бизнесмен Алексей Ильиных, который живет по соседству с сооружением, заявил, что тоже хочет ее демонтировать. Барнаульцы пожаловались властям, а те пообещали, что горка будет стоять.

В 2022 году неизвестные горку засыпали песком. А спустя полгода горку уже снесли.

Кто это сделал, неизвестно.

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