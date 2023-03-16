Снежная буря столкнула несколько автомобилей на омской трассе

Мартовская погода радует теплом не все сибирские регионы — в Омске 15 марта прошла катастрофическая метель, сообщает Mash Siberia.

На трассе Омск — Полтавка произошла целая вереница аварий, перекрыв участок дороги.

В первой волне столкнулись две легковушки и грузовик. В нескольких метрах от них — та же история. Еще несколько машин встряли на трассе, без возможности объехать аварию.

Из-за бурана в ночь на 16 марта также ограничивали движение автобусов в Полтавском и Шербакульском районах.

Водителям порекомендовали не выезжать в дальние поездки в такую погоду. Ездить по экстремальному участку разрешают только в сопровождении патрульных.

Ранее в Барнауле на том же месте второй раз за сутки произошло массовое ДТП.