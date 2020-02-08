Снежная глыба чуть не упала на двух прохожих в центре Барнаула

Напоминаем, что после снегопадов и в период оттепели лучше держаться подальше от крыш зданий — это важная мера безопасности.
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Огромный снежный ком едва не упал на головы двум прохожим, которые шли по пл. Октября в Барнауле. Видео снял автомобилист и разместил в Barnaul22.
Напоминаем, что после снегопадов и в период оттепели лучше держаться подальше от крыш зданий — это важная мера безопасности.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter