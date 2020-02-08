Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 февраля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Снежная глыба чуть не упала на двух прохожих в центре Барнаула

Огромный снежный ком едва не упал на головы двум прохожим, которые шли по пл. Октября в Барнауле. Видео снял автомобилист и разместил в Barnaul22.

Пробка на площади Октября.
Пробка на площади Октября.
Barnaul22.

Напоминаем, что после снегопадов и в период оттепели лучше держаться подальше от крыш зданий — это важная мера безопасности.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость