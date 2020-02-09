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Происшествия

Огромная глыба снега рухнула с крыши барнаульской пятиэтажки

Барнаулец рассказал, что с крыши дома по адресу Глушкова, 36 сошла огромная глыба снега. До этого мужчина две недели обращался за помощью в различные инстанции, однако ответа не получил. В итоге сугробы все-таки рухнули вниз.

Глыба снега в Барнауле.
Глыба снега в Барнауле.
Александр Алексеенко

Как рассказывает Александр Алексеенко, он пытался решить вопрос с чисткой кровли с 27 января. По его словам, в управляющей компании ООО «Ренессанс» диспетчер сказала, что денег на работы нет, и дала номер директора. Тот, в свою очередь, и вовсе опроверг необходимость уборки наледи фразой: «так ведь опять штормовое объявили».

«Я застрял на звонках в администрации Октябрьского района. 27 января сказали — разберемся, 7 февраля позвонил в приемную, мне дали телефон начальника ЖКХ и зама. За целый день не дозвонился», — рассказывает барнаулец в сообществе Barnaul22.

8 февраля сугробы с крыши рухнули перед подъездом. «Чудо, что никто не пострадал. Кроме лавок, установленных по краевой программе осенью 2019 года», — пишет Александр Алексеенко.

Ранее упавшая с крыши снежная глыба убила пенсионера в Новосибирской области. Пожилой мужчина погиб, когда чистил снег у подъезда дома.

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