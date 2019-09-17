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Сноуден рассказал об опасностях Telegram и WhatsApp

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции France Inter призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

«Любой представитель власти, кто пользуется WhatsApp, совершает ошибку. Facebook является владельцем этого мессенджера, и слой за слоем они стирают разные уровни защиты», — отметил он.

По словам Сноудена, не стоит пользоваться и другим приложением — Telegram. Он подчеркнул, что WhatsApp и Telegram лучше, чем использование СМС или других незашифрованных сообщений, но для высших должностных лиц государств использование этих двух приложений крайне небезопасно, пишет Lenta.Ru.

В 2013 году Сноуден передал журналистам The Guardian и The Washington Post документы о программе американских спецслужб по слежке за гражданами США и жителями других стран. Он бежал из США, предварительно запросив политического убежища у множества стран. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России, где и проживает в настоящее время.

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