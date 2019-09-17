Сноуден рассказал об опасностях Telegram и WhatsApp

«Любой представитель власти, кто пользуется WhatsApp, совершает ошибку. Facebook является владельцем этого мессенджера, и слой за слоем они стирают разные уровни защиты», — отметил он.

По словам Сноудена, не стоит пользоваться и другим приложением — Telegram. Он подчеркнул, что WhatsApp и Telegram лучше, чем использование СМС или других незашифрованных сообщений, но для высших должностных лиц государств использование этих двух приложений крайне небезопасно, пишет .

В 2013 году Сноуден передал журналистам The Guardian и The Washington Post документы о программе американских спецслужб по слежке за гражданами США и жителями других стран. Он бежал из США, предварительно запросив политического убежища у множества стран. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России, где и проживает в настоящее время.