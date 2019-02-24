Снова эвакуировали жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске

В ТЦ «Зори Урала» по проспекте Карла Маркса огонь вспыхнул в ночь с 23 на 24 февраля.
В торговом зале горели товары хозяйственного назначения.
«При этом внутри многоэтажки наблюдалось задымление. Из 11-го и 12-го подъездов был эвакуирован 61 человек, в том числе 11 детей», — рассказали в управлении МЧС по Челябинской области.
Выведенным на улицу людям пригнали два автобуса, в которых они согревались, пока их квартиры проветривали от дыма, пишет ura.ru. Пострадавших и погибших на пожаре не было, уточнили спасатели.
В обстоятельствах происшествия разбираются специалисты отдела дознания. В Магнитогорск дополнительно направлена испытательная пожарная лаборатория.
Обрушение в доме по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря 2018 года. Под завалами погибли 39 человек.