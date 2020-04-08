Снявший на видео погоню за пьяным начальником ГИБДД боится за свою жизнь

Житель Новосибирской области, снявший погоню за начальником ГИБДД Куйбышевского района Юрием Захваткиным, во время которой произошло ДТП, рассказал о своих опасениях, пишет NGS.ru .

Владелец автомобиля марки Infiniti 30-летний Ваграм Газарян, который попал в ДТП с начальником, рассказал, что опасается за свою жизнь и здоровье детей.

«Они хотят выставить меня виноватым во все этом. Захваткин лег в больницу, в отдельную палату. Написал на меня заявление, якобы он от меня убегал и когда он убегал, то типа боялся за свою жизнь, якобы мы его преследовали. Выпил из-за этого на месте спирту медицинского. Я опасаюсь за свою жизнь. У меня жена, двое детей. Я хочу жить спокойно в городе», — рассказал Газарян.

По его словам, 6 апреля он ехал вместе с друзьями, когда почувствовал удар в заднюю часть машины. Въехавший автомобиль начал сдавать назад.

«Начинаю смотреть на автомобильные номера — номер 444. У нас город небольшой, я знал, что это номер начальника ГАИ. Посмотрел на водителя — вижу, он в машине сидит. В долю секунды все произошло. Понимаю, что он начинает уезжать», — вспоминает мужчина.

Он подчеркнул, что по водителю было заметно его состояние. Поняв, что главный борец за дорожную безопасность хочет покинуть место ДТП, сибиряк решил поехать за ним.

По его словам, во время преследования начальник показывал оружие, но не стрелял. При этом, как он утверждает, мимо проезжали полицейские, но никто ничего не предпринимал, игнорировали даже звонки на номера 02 и 112.

Газарян отметил, что на месте ДТП начальник вел себя вызывающе. Судя по кадрам, правоохранители пытались увезти руководителя, но им не дали этого сделать.

«Говорил сотрудникам, чтобы к утру ничего не было, все удалили, все зачеркнули, говорил, что за него будет звонить генерал», — утверждает Газарян.

Ранее, как отмечает издание, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт ДТП с участием начальника Куйбышевской ГИБДД и заверили, что Захваткина уволят из органов по «отрицательным мотивам».