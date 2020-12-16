Со счетов клиентов Сбербанка мошенники сняли 122 млн рублей

Схема раскрыта, фигуранты пойманы, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Аферисты с помощью поддельных паспортов перевыпускали в салонах сотовой связи сим-карты, которые были привязаны к картам в Сбер-онлайн.

После этого они без проблем получали доступ к мобильным банкам жертв и переводили деньги на свои счета.

Масштабные хищения, выявившие серьезные пробелы в системе безопасности Сбера, получили широкую огласку. Люди боятся за свои сбережения, которые могут достаться любому проходимцу, пишет sochi24.tv.

Советы

Вот несколько советов, как уберечься от телефонных мошенников.

«Не «светите» свой номер — не указывайте его в анкетах для магазинных карт и тем более не публикуйте на сайтах бесплатных объявлений.

Заведите два телефона: один, привязанный к карте, для банковских операций, второй — для общения. Не берите трубку при звонках на первый номер, не указывайте его в качестве контактного номера.