Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Со счетов клиентов Сбербанка мошенники сняли 122 млн рублей

Со счетов клиентов Сбербанка мошенники похитили «рекордные» 122 млн рублей.

Мошенничество в интернете, деньги. Финансы.
Мошенничество в интернете, деньги. Финансы.
altapress.ru

Схема раскрыта, фигуранты пойманы, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Аферисты с помощью поддельных паспортов перевыпускали в салонах сотовой связи сим-карты, которые были привязаны к картам в Сбер-онлайн.

После этого они без проблем получали доступ к мобильным банкам жертв и переводили деньги на свои счета.

Масштабные хищения, выявившие серьезные пробелы в системе безопасности Сбера, получили широкую огласку. Люди боятся за свои сбережения, которые могут достаться любому проходимцу, пишет sochi24.tv.

Советы

Вот несколько советов, как уберечься от телефонных мошенников.

«Не «светите» свой номер — не указывайте его в анкетах для магазинных карт и тем более не публикуйте на сайтах бесплатных объявлений.

Заведите два телефона: один, привязанный к карте, для банковских операций, второй — для общения. Не берите трубку при звонках на первый номер, не указывайте его в качестве контактного номера.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость