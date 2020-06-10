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Происшествия

Собака дождалась, когда почтальон отдаст пенсию, и напала. Теперь хозяйка отдаст пенсию почтальону

Жительница Кемеровской области заплатит почтальону 134 тыс. рублей за нападение собаки, пишет «Газета Кемерова».

Злая собака.
Злая собака.
Михаил Хаустов

Инцидент с нападением произошел в Прокопьевске. Почтальон разносила пенсию жителям частного сектора, когда на нее набросилась среднеазиатская овчарка.

«Прежде чем зайти в очередной двор, она свистом проверила, где находится собака. Хозяйка дома убедила женщину, что собака на цепи», — рассказали в региональной ФССП.

Почтальон отдала пенсию и уже уходила, когда на нее напала собака. В результате она получила травмы обеих рук и правой ноги, проходила длительное лечение.

Суд встал на сторону пострадавшей. Приставы ознакомили хозяйку собаки с этим решением. Взыскание 134 тыс. рублей обратили на доходы женщины и ее личные средства в банке.

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