Собака нашла «закладки» при обходе территории у алтайской тюрьмы

Помощник начальника караула по кинологической службе обходил территорию прилегающую к лечебно-исправительному учреждению № 8 и нашел сверток, перемотанной синей изолетной. Оказалось, что «закладка» там не одна. Подозреваемых в распространении наркотиков уже задержали. Сначала внятных объяснений они дать не смогли.

Сотрудники УИС оцепили участок и привлекли специалиста-кинолога со спецобакой. Сначала обнаружились еще два свертка, обмотанные черной липкой лентой. На место приехали полицейские и забрали находки на экспертизу.

«Вскоре на вышеуказанную территорию прибыли два гражданина. Внятно пояснить свое пребывание там они не смогли, в связи с чем, были задержаны и переданы сотрудникам полиции для разбирательства. При проверке сотовых телефонов у одного из них обнаружена переписка, с, так называемым, „магазином по продаже наркотических средств“, и указана геолокация на место обнаружения одного из свертков», — рассказывают в пресс-службе краевого УФСИН.

Потом на этом же участке сотрудники колонии заметили еще троих подозрительных мужчин. Их тоже решили проверить и нашли в телефонах новые координаты.

Недалеко от прилегающей к ЛИУ-8 территории, под фонарным столбом, обнаружили полиэтиленовый пакет с 45 свертками.

Экспертиза показала, что это наркотики синтетического происхождения. Их масса составляет 54,9 грамма.

Задержанные признались, что прибыли на место с целью забрать «закладки».

По данным фактам возбуждено два уголовных дела по ст.228 ч.2 УК РФ и ст.228.1 УК РФ.