Собака-поводырь погибла от удара током при входе в троллейбус

Собака-поводырь погибла от удара током в троллейбусе Новосибирска.

Убитая горем незрячая хозяйка и прохожие пытались реанимировать питомца, но безуспешно, указывает vn.ru. Это был черный лабрадор по кличке Вайт.

Региональный Следственный комитет начал проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Причиной произошедшего стал неисправный троллейбус. Но мэрия Новосибирска заявила — троллейбус из депо выходил исправным. Произошедшее в мэрии называют стечением обстоятельств. Возможно, в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. Произошла импульсная токоутечка, источник которой сейчас выясняют.

Ранее в Москве задержали подозреваемую в краже собаки-поводыря у слепой девушки.