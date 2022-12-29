29 декабря
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Происшествия

Собака включила дома фен и устроила пожар

Собака включила дома фен, устроила пожар и надышалась едким дымом, пишет Daily Star.

Корги. Собака.
Корги. Собака.
СС0

Пожарные быстро ликвидировали огонь — дом удалось спасти. Но комната, в которой произошел пожар, пострадала. В Выяснилось, что виновной в инциденте оказалась домашняя собака, пишет Газета.Ru.

Хозяйка забыла выдернуть шнур от фена из розетки, а пес случайно его включил, потом швырнул на кровать, на которой лежало шерстяное покрывало.

Медпомощь понадобилась женщине и собаке — они надышались едким дымом.

Ранее собака в упор застрелила хозяина.

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