Собака включила дома фен и устроила пожар

Пожарные быстро ликвидировали огонь — дом удалось спасти. Но комната, в которой произошел пожар, пострадала. В Выяснилось, что виновной в инциденте оказалась домашняя собака, пишет Газета.Ru.

Хозяйка забыла выдернуть шнур от фена из розетки, а пес случайно его включил, потом швырнул на кровать, на которой лежало шерстяное покрывало.

Медпомощь понадобилась женщине и собаке — они надышались едким дымом.

Ранее собака в упор застрелила хозяина.