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Происшествия

Собаки и кошки остаются в доме, где 19 дней назад взорвался газ

В многоквартирном доме в Ногинске Московской области, где 8 сентября взорвался газ, остаются домашние животные, заявила в Facebook член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.

Кошка.
Кошка.
unsplash.com

По ее словам, животных не разрешают забрать из-за угрозы обрушения здания.

В частично разрушенном доме остаются 17 кошек и собак.

«Как передают волонтеры, они сидят на подоконниках и ждут помощи. Хозяева смотрят на них через забор, за который их не пускают, и плачут. Администрация города почему-то не участвует в решении проблемы, но главное — не вступает ни в какой диалог с хозяевами и волонтерами, которые все-таки часть гражданского общества», — рассказала Ахмедова.

Она пообещала 27 сентября позвонить в администрацию Ногинска и, если это не поможет, попросить о помощи председателя СПЧ Валерия Фадеева, пишет polit.ru.

Что произошло

Утром 8 сентября в многоквартирном доме Ногинска взорвался газ.

Семь человек погибли, 20 получили травмы. На время ремонта дома жильцов поврежденных квартир переселили.

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