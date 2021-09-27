Собаки и кошки остаются в доме, где 19 дней назад взорвался газ

По ее словам, животных не разрешают забрать из-за угрозы обрушения здания.
В частично разрушенном доме остаются 17 кошек и собак.
«Как передают волонтеры, они сидят на подоконниках и ждут помощи. Хозяева смотрят на них через забор, за который их не пускают, и плачут. Администрация города почему-то не участвует в решении проблемы, но главное — не вступает ни в какой диалог с хозяевами и волонтерами, которые все-таки часть гражданского общества», — рассказала Ахмедова.
Она пообещала 27 сентября позвонить в администрацию Ногинска и, если это не поможет, попросить о помощи председателя СПЧ Валерия Фадеева, пишет polit.ru.
Что произошло
Утром 8 сентября в многоквартирном доме Ногинска взорвался газ.
Семь человек погибли, 20 получили травмы. На время ремонта дома жильцов поврежденных квартир переселили.