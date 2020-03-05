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Происшествия

Собаки с поселковой свалки напали на главу района в Чите

Глава Черновского района Читы Василий Турсабаев рассказал, как отбивался от бездомных собак во время осмотра мусорных контейнерных площадок, пишет «Чита.Ру».

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

Об этом Турсабаев сообщил 4 марта на встрече с активом района. Одной из тем мероприятия стали агрессивные собаки.

«Последний отлов был 21 февраля, отловили двух собак, еще четыре бегали с ошейниками. Люди содержат собак и выпускают их в свободное плавание, так сказать. Кормовая база для них — это мусорные контейнеры», — подчеркнул чиновник.

При этом в администрацию каждый день присылают фото контейнерных площадок со всего района, в том числе и поселка Аэропорт, и все они чистые.

Но, как он отметил, есть в поселке площадка возле одного из магазинов, которая, как ему донесли, не закрывается.

«Мы объезжали контейнерные площадки, оттуда на меня две собаки выскочили, но отбился», — рассказал глава района.

Эту историю Турсабаев рассказал в ответ на жалобы жителей, которые боятся выносить мусор. Чиновник договорился встретиться с ними на конкретных местах, чтобы решить каждую проблему.

Издание отмечает, что ранее в соседнем районе Читы стая собак насмерть загрызла девятилетнего ребенка.

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