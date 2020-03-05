Собаки с поселковой свалки напали на главу района в Чите

Глава Черновского района Читы Василий Турсабаев рассказал, как отбивался от бездомных собак во время осмотра мусорных контейнерных площадок, пишет « Чита.Ру ».

Об этом Турсабаев сообщил 4 марта на встрече с активом района. Одной из тем мероприятия стали агрессивные собаки.

«Последний отлов был 21 февраля, отловили двух собак, еще четыре бегали с ошейниками. Люди содержат собак и выпускают их в свободное плавание, так сказать. Кормовая база для них — это мусорные контейнеры», — подчеркнул чиновник.

При этом в администрацию каждый день присылают фото контейнерных площадок со всего района, в том числе и поселка Аэропорт, и все они чистые.

Но, как он отметил, есть в поселке площадка возле одного из магазинов, которая, как ему донесли, не закрывается.

«Мы объезжали контейнерные площадки, оттуда на меня две собаки выскочили, но отбился», — рассказал глава района.

Эту историю Турсабаев рассказал в ответ на жалобы жителей, которые боятся выносить мусор. Чиновник договорился встретиться с ними на конкретных местах, чтобы решить каждую проблему.

Издание отмечает, что ранее в соседнем районе Читы стая собак насмерть загрызла девятилетнего ребенка.