10 октября
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Происшествия

Собчак объяснила, почему уехала с места ДТП: «Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди»

В результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, один человек погиб на месте, второй скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс».

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
кадр из видео.

Лобовое столкновение произошло вечером 9 октября — на трассе между Адлером и Красной Поляной.

В автомобиле Mercedes ехала Собчак, в качестве пассажира. Она не пострадала, а после ДТП уехала на другой машине.

«Во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии», — сообщает гентство.

В сочинской ГИБДД отметили, что действительно произошло ДТП, однако не уточнили, кто находился в автомобилях.

«Погибла пассажир автомобиля `Voklswagen. Обстоятельства выясняются», — рассказали в ведомстве.


Как уточняет Telegram-канал «Майор и Генерал», Собчак ехала с помощниками и охраной — они все после столкновения пересели в другой автомобиль и уехали.

По данным СМИ, арендованный Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что сейчас находится дома, у нее «сотрясение мозга и многочисленные травмы».

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в „зуме“, есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди», — написала Собчак.

Также она прокомментировала публикацию в своем Instagram про «счастье», вышедшую после ДТП утром 10 октября. По словам Собчак, заранее заготовленный пост вышел по времени и его просто забыли снять.

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