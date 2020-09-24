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Происшествия

Собственный паспорт и статус директора довел барнаульца до уголовного дела

Молодой мужчина из Барнаула предстанет перед судом. До уголовного дела его довел собственный паспорт гражданина РФ и статус директора фирмы.

Котенок и паспорт.
Котенок и паспорт.
Дмитрий Кудрявцев

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, барнаульцу инкриминируют часть 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Согласно версии следствия, в декабре 2018 года к обвиняемому обратился незнакомец, который предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора фирмы.

При этом был уговор, что житель Барнаула фактически не будет осуществлять деятельность по управлению общества с ограниченной ответственностью.

Молодой человек ответил согласием, предоставил незнакомцу свой паспорт и, тем самым, выполнил роль подставного лица.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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