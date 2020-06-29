Соловьев не смог промолчать по факту нападения на Собчак в монастыре

«У Собчак как-то не задалась эта неделя. Нос сломала, поехала в монастырь женский, и попала там под раздачу. Мне реально жалко Ксению Анатольевну. Потому что она понимает, что в Москве и Питере — она Собчак, а там она никто. Этим людям неважно, какие у нее связи. То, что мы видим, конечно, является основанием для возбуждения уголовного дела. Это не только препятствие работе журналиста, но и физическое воздействие, и там отобрали все», — сказал Соловьев во время просмотра видео, на котором снят конфликт со сторонниками схиигумена Сергия.
При этом телеведущий выразил мнение, что у съемочной группы не было права заходить на территорию монастыря без соответствующего разрешения, пишет ura.ru.
27 июня Ксения Собчак приехала в женский монастырь для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними. Вместе с ней была девушка Кристина, которая заявила о том, что ее и других подростков в прошлом избивали на территории монастыря.
В монастыре у ведущей и съемочной бригады телеканала «Дождь» произошел конфликт с монахинями и сторонниками схиигумена Сергия. Телеведущая сообщила, что нападавшие разбили камеру, ее саму толкнули на землю и держали, а еще двоих человек избили.
Оператор Сергей Ерженков уточнил — камера вместе с подключенным к ней дополнительным оборудованием стоит 260 тыс. рублей.
Неприязнь
В медиапространстве известно о давней неприязни тележурналиста к персоне Собчак.
Так, недавно Соловьев высказался о крабовом бизнесе, в который хотела попасть телеведущая, бывший кандидат в президенты РФ.
«Я никаких личных отношений с Собчак и не устанавливал, и не примирялся. Вы там где-нибудь увидели какую-нибудь помощь? Я был просто максимально объективен. Я там никакой помощи не увидел вообще. Наоборот, там, вежливо говоря, поставили под сомнение ряд основополагающих тезисов Ксении Анатольевны. <…> Я и сейчас с Ксенией Анатольевной ругаюсь. Но когда человек идет в крабовый бизнес, я задаю вопросы, по ответам на эти вопросы все понятно. Что человек идет как бы инвестором, только непонятно, зачем этой компании инвестор. Здесь вообще это не имеет никакого отношения к моему личному отношению к Собчак. Я с ней в поддавки нигде даже близко не играл», — заявлял «КП» Соловьев.