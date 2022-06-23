23 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сом вонзил шип в грудь юного рыбака

Сом вонзил шип в грудь ребенка во время рыбалки в американском Нью-Порт-Ричи, сообщает Bay News.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Мальчик отправился на рыбалку вместе с матерью и получил ранение в грудь от сома.

Шип рыбы проткнул грудь ребенка и проник внутрь почти на четыре сантиметра.

Женщина повезла сына в больницу, но ей пришлось остановиться и вызвать спасателей, так как мальчик начал задыхаться, пишет Lenta.ru.

Спасатели на вертолете доставили пострадавшего вместе с матерью в больницу.

Сейчас мальчик восстанавливается после произошедшего.

О шипах

Шипы некоторых видов сомов могут быть ядовитыми, поэтому при ловле рыбы рекомендуется пользоваться специальным крючком.

У сомов нет жала в привычном понимании, но они могут ужалить острыми шипами на грудных и спинных плавниках.

Молодые сомы считаются более опасными, так как их плавники острее.

Ранее в Алтайском крае мужчина поймал двухметрового сома. Перед этим с рыбой пришлось побороться. Однако где именно находится рыбное место, мужчина не сообщил.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость