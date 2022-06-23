Сом вонзил шип в грудь юного рыбака

Сом вонзил шип в грудь ребенка во время рыбалки в американском Нью-Порт-Ричи, сообщает Bay News.

Мальчик отправился на рыбалку вместе с матерью и получил ранение в грудь от сома.

Шип рыбы проткнул грудь ребенка и проник внутрь почти на четыре сантиметра.

Женщина повезла сына в больницу, но ей пришлось остановиться и вызвать спасателей, так как мальчик начал задыхаться, пишет Lenta.ru.

Спасатели на вертолете доставили пострадавшего вместе с матерью в больницу.

Сейчас мальчик восстанавливается после произошедшего.

О шипах

Шипы некоторых видов сомов могут быть ядовитыми, поэтому при ловле рыбы рекомендуется пользоваться специальным крючком.

У сомов нет жала в привычном понимании, но они могут ужалить острыми шипами на грудных и спинных плавниках.

Молодые сомы считаются более опасными, так как их плавники острее.

Ранее в Алтайском крае мужчина поймал двухметрового сома. Перед этим с рыбой пришлось побороться. Однако где именно находится рыбное место, мужчина не сообщил.