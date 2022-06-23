Сом вонзил шип в грудь юного рыбака

Мальчик отправился на рыбалку вместе с матерью и получил ранение в грудь от сома.
Шип рыбы проткнул грудь ребенка и проник внутрь почти на четыре сантиметра.
Женщина повезла сына в больницу, но ей пришлось остановиться и вызвать спасателей, так как мальчик начал задыхаться, пишет Lenta.ru.
Спасатели на вертолете доставили пострадавшего вместе с матерью в больницу.
Сейчас мальчик восстанавливается после произошедшего.
О шипах
Шипы некоторых видов сомов могут быть ядовитыми, поэтому при ловле рыбы рекомендуется пользоваться специальным крючком.
У сомов нет жала в привычном понимании, но они могут ужалить острыми шипами на грудных и спинных плавниках.
Молодые сомы считаются более опасными, так как их плавники острее.
Ранее в Алтайском крае мужчина поймал двухметрового сома. Перед этим с рыбой пришлось побороться. Однако где именно находится рыбное место, мужчина не сообщил.