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Происшествия

«Сомелье» вырыли подземный ход и украли из французского ресторана элитное вино

Неизвестные похитили из парижского ресторана около 150 бутылок элитного вина, общая стоимость которых оценивается от 400 до 600 тыс. евро, сообщает «Интерфакс».

Вино. Алкоголь.
Вино. Алкоголь.
СС0.

Инцидент произошел в ресторане Michel Rostang, который имеет две мишленовские звезды.

Заведение расположено в центральной части Парижа — у Триумфальной арки. Похитители пробрались в винный погреб ресторана, где проводятся ремонтные работы. Для этого они вырыли небольшой подземный ход.

Парижская полиция приступила к расследованию, пишет bfm.ru.

Это не первый случай крупной кражи люксовых алкогольных напитков во французской столице. Так, в ноябре 2017 года из бутика в Париже были украдены 69 бутылок изысканного виски на общую стоимость около 700 тыс. евро.

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