«Сомелье» вырыли подземный ход и украли из французского ресторана элитное вино

Инцидент произошел в ресторане Michel Rostang, который имеет две мишленовские звезды.
Заведение расположено в центральной части Парижа — у Триумфальной арки. Похитители пробрались в винный погреб ресторана, где проводятся ремонтные работы. Для этого они вырыли небольшой подземный ход.
Парижская полиция приступила к расследованию, пишет bfm.ru.
Это не первый случай крупной кражи люксовых алкогольных напитков во французской столице. Так, в ноябре 2017 года из бутика в Париже были украдены 69 бутылок изысканного виски на общую стоимость около 700 тыс. евро.