«Сомелье» вырыли подземный ход и украли из французского ресторана элитное вино

Неизвестные похитили из парижского ресторана около 150 бутылок элитного вина, общая стоимость которых оценивается от 400 до 600 тыс. евро, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в ресторане Michel Rostang, который имеет две мишленовские звезды.

Заведение расположено в центральной части Парижа — у Триумфальной арки. Похитители пробрались в винный погреб ресторана, где проводятся ремонтные работы. Для этого они вырыли небольшой подземный ход.

Парижская полиция приступила к расследованию, пишет bfm.ru.

Это не первый случай крупной кражи люксовых алкогольных напитков во французской столице. Так, в ноябре 2017 года из бутика в Париже были украдены 69 бутылок изысканного виски на общую стоимость около 700 тыс. евро.