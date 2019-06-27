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Происшествия

Сопровождавший президента сержант ВВС Бразилии прихватил с собой почти 40 кг кокаина

В Испании 38-летнего сержанта Военно-воздушных сил Бразилии задержали с 39 килограммами кокаина, сообщает CNN.

Наркотики.
Наркотики.
ФСКН

Военного арестовали в аэропорту Севильи во время промежуточной посадки резервного самолета, сопровождавшего президента Бразилии на саммит G20 в Осаке.

Президент находился в этот момент в другом самолете, который остановился для дозаправки в Лиссабоне.

Президент Бразилии Жаир Болсонару уже заявил — его команда не имеет отношения к перевозке крупной партии наркотиков, пишет polit.ru. Он потребовал расследовать случившееся и наказать виновного.

В декабре 2016 года в здании школы на территории посольства РФ в Аргентине было найдено 12 чемоданов с почти 400 кг кокаина. Тогда по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию задержали бизнесмена Андрея Ковальчука.

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