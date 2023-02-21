Сорвали мантию. Обласканную наградами судью наказали в Барнауле

В конце 2022 года Алтайский краевой суд не удовлетворил апелляцию по делу Риммы Шатовкиной, экс-главы Новосибирского областного суда. Рассказываем, с чего началась эта история и почему докатилась до Барнаула.

30 лет карьеры

В 2018 году Римма Шатовкина отметила 30-летие карьеры. Из них около 12 лет она была главой Ленинского районного суда в Новосибирске, рекордсмена по числу рассматриваемых дел.

В 2012 году Шатовкину повысили до главы областного суда Новосибирска. Приказ об этом подписал президент России. В этот же год она получила две престижные награды — медали Совета судей РФ и Судебного департамента при Верховном суде РФ. Ранее, в 2010-м, удостоена медали «За заслуги перед судебной системой».

Далее, в 2015 году ей присвоили очередное громкое звание «Заслуженный юрист Новосибирской области». Год спустя Шатовкина получила премию Российского объединения судей и стала судьей года.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Кондиционеры на 9 млн

Согласно материалам дела, в 2018 году Римма Шатовкина истребовала в одном из райсудов Новосибирска копии документов по поводу возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. В этих бумагах фигурировали имена нескольких людей.

А именно: заместителя управления по обеспечению деятельности мировых судей Сергея Соколова и его начальника Виктора Чиркунова. А также Максима Фишера — бизнесмена и поставщика оргтехники.

Перечисленные лица придумали и воплотили мошенническую схему, связанную с поставками кондиционеров в суд.

Кондиционеры ССО

Общая сумма закупки составляла 9 млн рублей. Однако на деле вышеуказанные лица приобрели оборудования вдвое меньше, чем написали в накладных. Но несмотря на это фиктивные документы подписала глава областного управления мировых судей. Таким образом, ущерб государству оценивается примерно в 4,5 млн рублей.

Позже, во время проверки, сотрудники ФСБ заподозрили неладное и отправили в один из районных судов города запрос на обыск у Сергея Соколова. Копию именно этого документа Римма Шатовкина и запросила.

Получив копию, она направила бумаги не только своим подчиненным, но и в администрацию Новосибирской области.

Документы. pixabay.com.

Во время обыска правоохранители нашли у Соколова эти документы. К тому моменту он уже успел избавиться от некоторых улик.

В итоге разбирательств один из судов Новосибирска назначил наказание не только ему, но и другим фигурантам.

Так, заместитель управления по обеспечению деятельности мировых судей Сергей Соколов признан виновным по статье о растрате и приговорен к штрафу в размере 150 тыс. рублей и условному сроку в 2 года и 8 месяцев.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Его начальник Виктор Чиркунов получил штраф побольше — 300 тыс. рублей и условный срок 3,5 года.

Что касается бизнесмена и поставщика оргтехники Максима Фишера, его приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей и условному сроку 2,5 года.

Вмешался Бастрыкин

Когда стала известна роль Риммы Шатовкиной в этой истории с кондиционерами, она попала «на ковер» в Высшую квалификационную коллегию судей. Там ее намеревались лишить мантии.

Кондиционеры ССО

Однако глава областного суда Новосибирска смогла убедить присутствующих этого не делать и раскаялась в содеянном. И все же, ее «понизили» до обычного судьи. Как известно, после этого она занималась исключительно уголовными делами.

Однако в 2020 году в деле случился новый поворот. В 2020 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил прошение в высшую квалификационную коллегию судей по поводу того, чтобы возбудить уголовное дело в отношении экс-главы областного суда.

Расследование возобновилось, однако сама подозреваемая на всем его протяжении утверждала, что не имеет отношения к делу. Ей предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий.

Суд , Фемида. unsplash.com.

«Действия Шатовкиной нарушили интересы общества и государства, сделав невозможным установление обстоятельств для уголовного преследования фигурантов дела, а также дискредитировали судебную власть», — такова позиция првоохранителей, пишет «РБК».

Направление в Барнаул

Суд первой инстанции, в Новосибирске приговорил Шатновкину к условному сроку в три года, а также к испытательному сроку на тот же период. Также ее лишили права занимать государственные должности в течении двух лет.

По решению Восьмого кассационного суда дело направили в краевую столицу, в Центральный районный суд. Там рассматривали апелляцию и оставили ее без удовлетворения.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Вот, что об этом сказал адвокат Риммы Шатовкиной Павел Дерягин, сообщает «Коммерсант»: «Мы ставим под сомнение самостоятельность и компетентность председательствующего судьи, который постановил по уголовному делу обвинительный приговор. Это мы основываем на том, что суд фактически самоустранился от исследования доказательств защиты. Мы в полном объеме опровергли умозаключения и доказательства стороны обвинения и доказали тот факт, что от действий Шатовкиной Риммы Викторовны не наступило никаких общественно опасных последствий. То, что мы услышали в приговоре, — это лишь предположение и аллюзия на справедливый и состязательный судебный процесс».