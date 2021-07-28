Соседи рассказали подробности падения женщины с грудничком из окна в Бийске

Одна из жительниц дома рассказала, что среди соседей ходили слухи, что женщину недавно бросил «не то муж, не то сожитель».
Перед ЧП мать двух детей рыдала и просила возлюбленного вернуться. 27 июля он якобы пришел забрать свои вещи.
Матери и девочке удалось выжить, несмотря на падение с высоты 7 этажа. Ребенок, по данным издания, получил серьезные ушибы, но жизни девочки ничего не угрожает.
Мать также госпитализирована, но о ее состоянии ничего неизвестно. Минздрав не комментирует ситуацию в интересах следствия.
Как уже сообщалось, следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).