Соседи рассказали подробности падения женщины с грудничком из окна в Бийске

27 июля в Бийске 33-летняя мать выбросила свою трехмесячную дочку из окна и упала следом за ней. Причиной такого поступка могло стать расставание с мужем, узнала « Комсомольская правда — Барнаул » у соседей.

Одна из жительниц дома рассказала, что среди соседей ходили слухи, что женщину недавно бросил «не то муж, не то сожитель».

Перед ЧП мать двух детей рыдала и просила возлюбленного вернуться. 27 июля он якобы пришел забрать свои вещи.

Матери и девочке удалось выжить, несмотря на падение с высоты 7 этажа. Ребенок, по данным издания, получил серьезные ушибы, но жизни девочки ничего не угрожает.

Мать также госпитализирована, но о ее состоянии ничего неизвестно. Минздрав не комментирует ситуацию в интересах следствия.

Как уже сообщалось, следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).