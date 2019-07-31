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Происшествия

Составлен «рейтинг» товаров, которые чаще всего похищают в российских магазинах

В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыры и конфеты, говорится в исследовании компании BIT, которая разработала применяемую в сетевых супермаркетах систему распознавания лиц.

Продуктовый магазин.
Продуктовый магазин.
СС0

«В 2019 году самыми популярными среди магазинных воров стали сыры и колбасные изделия, кофе, конфеты и кондитерские изделия, пиво и другой алкоголь и морепродукты. Из косметики их внимание чаще всего привлекают тушь и лак для ногтей, губная помада, масла для тела и волос и тени для век», — цитирует РБК выводы аналитиков.

Портрет типичного вора

Ранее эксперты провели исследование, которое помогло составить портрет типичного магазинного вора в России, пишет ura.ru. По его итогам выяснилось, что типичный российский вор — это пьяный мужчина (доля женщин лишь около 22%) в возрасте от 18 до 35 лет (таких большинство — около 60%), у которого нет постоянного дохода, но уже есть опыт подобных преступлений. Средняя сумма кражи — тысяча рублей.

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