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Происшествия

Состояние тяжелое: сбитый лихачом ребенок в Барнауле перенес операцию

Врачи оценивают состояние мальчика, которого 15 сентября сбила иномарка, как тяжелое, рассказали altapress.ru в минздраве Алтайского края.

Детская реанимация.
Детская реанимация.
Михаил Хаустов

Ребенка госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи 15 сентября в 12:25. Медики провели операцию. Мальчик находится на аппарате ИВЛ.

«Пациенту в условиях операционной проведены все необходимые обследования, осмотр нейрохирургом, хирургом, травматологом, анестезиолога. Сейчас состояние мальчика медики оценивают, как тяжёлое», — прокомментировали в министерстве здравоохранения.

Что случилось?

В Барнауле днем 15 сентября автомобиль Toyota Cresta сбил ребенка. ДТП произошло в районе ТРЦ «Огни», напротив «Ледокола». За рулем иномарки был водитель 1989 года рождения, не имеющий права управления. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, самокат катил рядом.

По словам очевидцев, ребенок пролетел 15 метров от места столкновения.

«Удар был такой силы, что с него слетели кроссовки. Водитель остановился, был в истерике», — рассказал подписчик группы «Инцидент Барнаул».

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