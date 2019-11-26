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Происшествия

Сотни людей пострадали от мощного албанского землетрясения (обновлено)

В результате мощного землетрясения возле столицы Албании Тираны ранены сотни человек, передают местные СМИ.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

По меньшей мере семь человек погибли в результате сильного землетрясения в Албании, сообщила газета Koha Jone. По данным агентства AP, при ЧП пострадали около 300 человек.

Разрушены несколько жилых домов. Сейсмологи оценили магнитуду подземных толчков в 6,4, пишет «МК».

Эпицентр подземных толчков находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Под обломками обрушившихся зданий в городах могут находиться люди, сообщает РБК.

По предварительным данным, под обломками одного из разрушенных домов в Дурресе находятся 10 человек.

Посольство России в Албании отметило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Сотрудники посольства также не пострадали, пишет «Коммерсантъ».

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