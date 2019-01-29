Сотрудник алтайской полиции осуждена за подделку показаний потерпевшего

Бывшего дознавателя МВД России «Троицкий» признали виновной в фальсификация доказательств по уголовному делу, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в феврале 2018 года дознаватель возбудила уголовное дело по сообщению о причинении неустановленными лицами телесных повреждений жителю Троицкого района. Она хотела повысить показатели своей работы, поэтому подделала протокол допроса потерпевшего, приобщив его к материалам дела.

Уголовное дело было потом приостановлено, в связи с чем «нарушено конституционное право потерпевшего гражданина на защиту от преступных посягательств», говорится в сообщении СУ СК.

Суд признал бывшего дознавателя виновной и приговорил ее к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года.