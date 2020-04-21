Сотрудник ГИБДД в Алтайском крае получил взятку дровами

Сотрудник ГИБДД в Смоленском районе Алтайского края получил от водителя КамАЗа взятку в виде двух автомобилей с дровами. Полицейского уже уволили, завели уголовное дело и передали в суд, рассказали в краевом СУ СКР.

В июне 2019 года сотрудник ГИБДД патрулировал участок дороги в Смоленском районе. Он остановил большегруз с водителем, у которого не было прав. Связавшись с собственником автомобиля, сотрудник ГИБДД предложил за взятку не составлять административный протокол.

Получив согласие, полицейский отпустил водителя КАМАЗа. Через несколько дней за указанную услугу к дому экс-полисмена доставили два автомобиля, груженые дровами на общую сумму в размере 24 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина своей вины не признал.

«За противоправные действия, порочащие звание сотрудника полиции после проведения служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел», — заявили в СК.

Материалы дела передали в суд.