Житель Алтайского края устроил резню на молочной ферме и убил коллегу

На товарно-молочной ферме в одном из сел Смоленского района Алтайского края мужчина покушался на жизнь двух коллег. В словесной перепалке он схватился за нож. Один человек погиб, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

В октябре 2018 года сотрудники молочной фермы провожали одного из коллег на пенсию. Между 57-летним мужчиной и двумя братьями возник конфликт. Мужчина взял нож и ударил одного брата несколько раз в шею, другого — в грудь. Первый скончался на месте. Коллега с ранением грудной клетки успел убежать и остался жив.

В ходе предварительного следствия мужчина частично признал вину. Он пояснил, что потерпевшие неоднократно угрожали ему противоправными действиями. Следователи это опровергли и подтвердили умышленный характер преступления.

Уголовное дело направлено в суд.