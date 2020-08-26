Сотрудник ОМОН задержал неадекватного водителя кроссовера в Алтайском крае

Водитель едва не столкнулся с обгонявшим его внедорожником. Тот, чудом уйдя от столкновения, все-таки завершил обгон и, заняв положение перед кроссовером, попытался его заблокировать.
Сотрудник ОМОН понял замысел водителя внедорожника и помог ему вынудить остановиться неадекватного водителя кроссовера, рассказали в управлении Росгвардии.
Когда росгвардеец подошел к машине, то почувствовал исходивший из салона резкий запах алкоголя.
«Сидевший за рулем мужчина заплетающимся языком с использованием нецензурной лексики потребовал, чтобы ему освободили проезд. Водителя попросили отдать ключи и дождаться сотрудников ГИБДД, однако тот отказался и попытался скрыться», — отметили в Росгвардии.
В итоге он съехал в кювет.
ОМОНовец снял клемму с аккумулятора, чтобы мужчина не уехал. Тогда водитель попытался убежать, но это ему не удалось. Вскоре росгвардеец передал правонарушителя полицейским.