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Происшествия

Сотрудник ОМОН задержал неадекватного водителя кроссовера в Алтайском крае

Сотрудник ОМОН управления Росгвардии заметил на бийской трассе водителя, который то съезжал на обочину, то выезжал на встречную полосу.

Сотрудник ОМОН задержал неадекватного водителя.
Сотрудник ОМОН задержал неадекватного водителя.
пресс-служба Росгвардии по Алтайскому краю

Водитель едва не столкнулся с обгонявшим его внедорожником. Тот, чудом уйдя от столкновения, все-таки завершил обгон и, заняв положение перед кроссовером, попытался его заблокировать.

Сотрудник ОМОН понял замысел водителя внедорожника и помог ему вынудить остановиться неадекватного водителя кроссовера, рассказали в управлении Росгвардии.

Когда росгвардеец подошел к машине, то почувствовал исходивший из салона резкий запах алкоголя.

«Сидевший за рулем мужчина заплетающимся языком с использованием нецензурной лексики потребовал, чтобы ему освободили проезд. Водителя попросили отдать ключи и дождаться сотрудников ГИБДД, однако тот отказался и попытался скрыться», — отметили в Росгвардии.

В итоге он съехал в кювет.

ОМОНовец снял клемму с аккумулятора, чтобы мужчина не уехал. Тогда водитель попытался убежать, но это ему не удалось. Вскоре росгвардеец передал правонарушителя полицейским.

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