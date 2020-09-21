Сотрудник ППС сбил насмерть девушку на «зебре» и уехал разбирать свою машину

По версии следствия, 24-летний сотрудник ППС ехал на автомобиле Kia Rio в станице Старокорсунской.
У пешеходного перехода водитель не снизил скорость и не уступил дорогу несовершеннолетней, которая находилась в этот момент на проезжей части на зебре. Машина сбила девушку.
Вызванные на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшую.
Полицейский скрылся с места ДТП — он поехал к знакомому, чтобы разобрать поврежденный автомобиль, пишет Lenta.ru.
Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.