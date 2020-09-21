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Происшествия

Сотрудник ППС сбил насмерть девушку на «зебре» и уехал разбирать свою машину

В Краснодарском крае полицейский сбил насмерть девочку-подростка на пешеходном переходе и скрылся, сообщает РИА Новости

Наручники.
Наручники.
ССО.

По версии следствия, 24-летний сотрудник ППС ехал на автомобиле Kia Rio в станице Старокорсунской.

У пешеходного перехода водитель не снизил скорость и не уступил дорогу несовершеннолетней, которая находилась в этот момент на проезжей части на зебре. Машина сбила девушку.

Вызванные на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшую.

Полицейский скрылся с места ДТП — он поехал к знакомому, чтобы разобрать поврежденный автомобиль, пишет Lenta.ru.

Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.

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