Сотрудник правительства Алтайского края насмерть сбил женщину на трассе

Авария произошла около 19:00. Пострадавшая женщина скончалась в больнице.
По предварительной информации, все необходимые регламенты были соблюдены: водитель перед выездом прошел медосмотр, был трезв, нормы работы и отдыха соблюдал, сам вызвал скорую и полицию.
«В автомобиле во время ДТП он находился с сотрудниками одного из краевых подразделений (два сотрудника управления охраны объектов культурного наследия Алтайского края)», — прокомментировали в пресс-службе правительства Алтайского края.
Авария произошла в условиях плохой видимости — было темно и шел сильный снег с метелью.
Водителю 49 лет, из них 26 он проработал в управделами региона. Сейчас его отстранили от работы, проводится служебное расследование, добавили в правительстве.
Проверку по факту ДТП проводит и полиция.
Руководство и сотрудники управления делами выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей.