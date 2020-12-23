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Происшествия

Сотрудник правительства Алтайского края насмерть сбил женщину на трассе

22 декабря водитель управления делами правительства Алтайского края попал в ДТП, возвращаясь из командировки из Змеиногорского района. На трассе у коттеджного поселка «Сибирская Долина» он насмерть сбил женщину.

ДТП. Зима. Знак.
ДТП. Зима. Знак.
Versiya.info.

Авария произошла около 19:00. Пострадавшая женщина скончалась в больнице.

По предварительной информации, все необходимые регламенты были соблюдены: водитель перед выездом прошел медосмотр, был трезв, нормы работы и отдыха соблюдал, сам вызвал скорую и полицию.

«В автомобиле во время ДТП он находился с сотрудниками одного из краевых подразделений (два сотрудника управления охраны объектов культурного наследия Алтайского края)», — прокомментировали в пресс-службе правительства Алтайского края.

Авария произошла в условиях плохой видимости — было темно и шел сильный снег с метелью.

Водителю 49 лет, из них 26 он проработал в управделами региона. Сейчас его отстранили от работы, проводится служебное расследование, добавили в правительстве.

Проверку по факту ДТП проводит и полиция.

Руководство и сотрудники управления делами выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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