Сотрудник птицефабрики похитил почти 20 тыс. цыплят

Работник белорусской птицефабрики по долгу службы имел доступ в цех инкубации.

Он воровал суточных цыплят-бройлеров и перепродавал их в частное фермерское хозяйство, пишет БЕЛТА.

За несколько месяцев ему удалось незаконно вывезти с предприятия почти 20 тыс. особей.

Возбуждено уголовное дело.

Между тем в Кузбассе мужчина воровал пиво и вместо него отдавал воду.

Зоркая продавщица остановила вора.

Он действовал следующим образом: заходил в магазин, просил две бутылки пива и быстро убирал в свой рюкзак.

После того как оплата не проходила, он извлекал заранее заготовленные такие же бутылки с водой.

Однако мужчина не знал, что его лицо уже знакомо продавщице.

Сотрудники магазина выяснили, что вор местный.

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