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Происшествия

Сотрудник алтайского УФСИН подозревается во взятке за поблажки для осужденного

Старшего инспектора филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю подозревают в получении взятки в крупном размере.

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

Как стало известно из сообщения краевого Следственного комитета, в декабре 2021 года подозреваемый лично получил часть взятки в размере 30 тыс. рублей из ранее оговоренной суммы в 200 тысяч от подконтрольного ему условно-осужденного лица.

Деньги предназначались за то, что сотрудник УФСИН не будет реагировать на неявку осужденного в определенную дату в контролирующий орган, а также «оформление справок по месту жительства без нарушений».

Преступление вскрыли оперативники краевого ФСБ.

Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае более 20 сотрудников органов полиции, Росгвардии и службы судебных приставов уволили в 2021 году после того, как их уличили в должностных и коррупционных преступлениях.

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