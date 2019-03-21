Сотрудник Росгвардии в Алтайском крае получил срок за взятку оружием

Начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Барнаула управления Росгвардии РФ по Алтайскому краю отделался условным сроком за взятку, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Также он должен выплатить штраф в 10-кратном размере от суммы взятки.

Руководитель отдела должен был конфисковать две единицы оружия у барнаульца в связи с истекшей лицензией. Однако он решил приобрести оружие для себя. Чтобы не подставлять своего взяткодателя, переоформил документы задним числом, а в последствии половину «улова» продал.

Суд признал его виновным и назначил наказание в четыре года лишения свободы условно со штрафом в 10-ти кратном размере суммы взятки. Это 373 тысячи 330 рублей. Также сотрудник Росгвардии два года не сможет занимать должности на государственной службе.