Сотрудник салона связи в Алтайском крае продавал данные о звонках клиентов

В Алтайском крае за нарушение тайны телефонных переговоров осудили 25-летнего жителя Новосибирской области и 22-летнего бийчанина, пишет СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что в 2017 году житель Новосибирской области через интернет нашел объявление о дополнительном заработке. Он заключался в передаче «заказчикам» детализации телефонных переговоров. Не имея возможности и доступа к этой информации, мужчина попросил помочь сотрудника одного из салонов связи Бийска, пообещав заплатить.

При получении заказа организатор передавал исполнителю информацию о необходимости незаконного получения детализации телефонных переговоров по абонентским номерам. Специалист телефонной компании под своей учетной записью заходил в служебную базу данных, получал нужную информацию. Потом ее передавали заинтересованным людям, — отмечают в ведомстве.

От действий мужчин пострадали пять человек, которые жили в разных регионах России.

Суд назначил организатору преступления наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Исполнителя приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Кроме того, в отдельное производство выделили уголовное дело в отношении неустановленных людей, которые через интернет заказывали детализацию телефонных переговоров. Заказы оплачивали с помощью перевода на электронный кошелек организатора преступления.