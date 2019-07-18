Сотрудник спецподразделения ФСБ частично признал вину в деле о разбойном хищении 136 млн рублей

Сотрудник управления «А» («Альфа») Центра специальных назначений ФСБ Владимир Урусов, проходящий по делу о разбойном нападении с участием сотрудников спецслужб, в результате которого было похищено 136 млн рублей, частично признал вину, пишет bfm.ru.

«Я как участник этого преступления могу сказать, что никто никому оружием не угрожал», — заявил в суде Урусов.

17 июля Московский окружной военный суд рассмотрел жалобу защиты Урусова и признал законным решение Московского гарнизонного военного суда от 4 июля о заключении его под стражу. <Двое его адвокатов и допущенная в качестве общественного защитника супруга Урусова Алана Урусова просили отменить вышеназванное решение и перевести обвиняемого под домашний арест>.

Среди задержанных за разбой сотрудников ФСБ и бойцов «Альфы» есть один гражданский — сотрудник налоговой службы Дмитрий Чиквин. По данным Telegram-канала «Судебные кроссовки», при задержании его отцу сломали нос и череп, сейчас он лежит в коме.

Явка с повинной и медаль

17 июля суд признал законным арест сотрудника управления «К» (курирует банковский сектор) Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Артура Власова. На заседании стало известно, что он и еще один фигурант признали вину и написали явку с повинной.

Адвокат фигуранта поддержала ходатайство об изменении меры пресечения, апеллируя к тому, что нижестоящий суд санкционировал арест Власова без учета личности фигуранта, который награжден медалью «100 лет органов госбезопасности», получал ряд грамот и поощрений по службе, имеет на своем иждивении неработающую супругу и «изъявил желание сотрудничать со следственными и оперативными органами».

Однако эти слова судья Альберт Тришкин воспринял с определенным скепсисом, отметив, что арестованный все же работал оперативником.

«Насколько я помню, вы оперативный сотрудник управления „К“. И сколько вы работали в этой должности?» — спросил он подследственного. Тот сообщил, что отработал «опером» 3,5 года. «Достаточно, чтобы обладать определенными навыками», — заметил судья.

В итоге, пробыв в совещательной комнате полчаса, судья оставил в силе решение об аресте, отказавшись перевести Власова под домашний арест.

При этом другой обвиняемый, Маргиев, был изначально отправлен под домашний арест.

Меры пресечения

Московский гарнизонный военный суд 4 июля избрал меру пресечения семи фигурантам дела. В их числе два сотрудника управления «К»: внук начальника кафедры Академии ФСБ, майор «банковского» управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Александр Карелин и Артур Власов, три бойца спецназа ФСБ «Альфа», боец спецподразделения «Вымпел» и сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.

Пятеро были заключены в СИЗО, двое отправлены под домашний арест. Всем им инкриминируется разбой в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ — от восьми до 15 лет).