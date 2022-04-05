Сотрудника банка в Алтайском крае поймали за разглашением данных клиентов

В Бийске работник одного из банков будет отвечать в суде за разглашение банковской тайны.

Молодой человек устроился консультантом в банк, где подписал документы, оговаривающие, что является конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению.

Спустя некоторое время бийчанина перевели на другую должность, где он имел доступ к общей сети финансового учреждения и данным клиентов.

«Решив получить дополнительный заработок, молодой человек нашел в интернете объявление, где как раз требовались сотрудники банков, готовые за денежное вознаграждение предоставлять выписки, персональные и контактные данные владельцев счетов», — рассказывают в МВД по Алтайскому краю.

Парень согласился и через мессенджер передавал информацию заказчику.

Так, за фотографии с экрана, где видны движения средств по счету одного конкретного человека, работодатель обещал 3 тыс. рублей.

Преступление вскрылось в ходе служебной проверки специалистами службы безопасности банка. Они обратились в полицию.

Уголовное дело по ч. 3 ст.183 УК РФ «Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности» передали на рассмотрение суда.