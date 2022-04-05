5 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сотрудника банка в Алтайском крае поймали за разглашением данных клиентов

В Бийске работник одного из банков будет отвечать в суде за разглашение банковской тайны.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Молодой человек устроился консультантом в банк, где подписал документы, оговаривающие, что является конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению.

Спустя некоторое время бийчанина перевели на другую должность, где он имел доступ к общей сети финансового учреждения и данным клиентов.

«Решив получить дополнительный заработок, молодой человек нашел в интернете объявление, где как раз требовались сотрудники банков, готовые за денежное вознаграждение предоставлять выписки, персональные и контактные данные владельцев счетов», — рассказывают в МВД по Алтайскому краю.

Парень согласился и через мессенджер передавал информацию заказчику.

Так, за фотографии с экрана, где видны движения средств по счету одного конкретного человека, работодатель обещал 3 тыс. рублей.

Преступление вскрылось в ходе служебной проверки специалистами службы безопасности банка. Они обратились в полицию.

Уголовное дело по ч. 3 ст.183 УК РФ «Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности» передали на рассмотрение суда.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость