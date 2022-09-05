Сотрудника одного из заводов на Алтае могут лишить свободы за взятку почти 1 млн рублей

Бывшего сотрудника одного из заводов в Алтайском крае осудили на семь лет условно за получение взяток, сообщает СУ СК по региону .

В 2019 году фигурант дела получил предложение от юридического лица выбрать его фирму в качестве основного поставщика товарно-материальных ценностей. За это ему пообещали сумму в 3−8% от стоимости поставленных на предприятие товаров.

Обвиняемый получал взятку частями на общую сумму более 944 тыс. рублей с ноября 2019 по март 2021 года.

После задержания подсудимый вину признал.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица)», — сообщили в ведомстве.

Подсудимому назначили 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также его обязали выплатить штраф в размере 1,9 млн рублей.

Кроме того, на его имущество наложили арест более чем на 4 млн рублей.