Сотрудника полиции обвинили в халатности после смерти женщины

Бердский городской суд (Новосибирская область) признал виновным сотрудника полиции в том, что он проигнорировал вызов от женщины, которую избивали. В результате она погибла, сообщает прокуратура региона .

Подсудимый находился на дежурстве с 28 по 29 марта 2021 года, когда в отдел МВД поступил вызов. По телефону несколько раз заявляли, что женщине угрожают убийством и наносят телесные повреждения в одной из квартир микрорайона Северный.

Однако фигурант дела проигнорировал все вызовы и не направил полицейских. В результате женщина погибла.

Суд обвинил его по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Мужчине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также его лишили права занимать должности в государственных органах на срок 2 года.

Пока приговор в законную силу не вступил. Его законность проверит прокуратура Бердска в предусмотренные законом сроки.