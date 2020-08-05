Сотрудники алтайского УФСИН вычислили уклонистку по силуэту в окне

15 лет назад в Алтайском крае женщина попалась на распространении и хранении наркотиков. В 2010 году она получила 4 года колонии, на суд не пришла и пропала. Только сейчас уклонистку от наказания удалось найти сотрудникам отделения розыска регионального УФСИН.

Правоохранители узнали, что осужденная может быть Новосибирске. Розыскная группа прибыла по адресу и начала наблюдения.

В поле зрения сотрудников попал мужчина, похожий на знакомого разыскиваемой.

«В этот момент в окне квартиры, где она проживала, показался силуэт женщины. Она помахала этому мужчине. Тогда у нас уже не оставалось сомнений, что разыскиваемая нами осужденная находится в этой квартире», — рассказал сотрудник отделения розыска, который участвовал в задержании.

Группа проследовала за мужчиной. Он сходил в магазин, прогулялся во дворе и вернулся обратно. Сотрудники УФСИН зашли за ним в подъезд, поднялись на этаж.

Когда женщина открыла дверь, они представились и повели уклонистку в полицию. Там с помощью дактилоскопии установили, что это действительно та самая женщина. Ее привезли в местное СИЗО, а в скором времени этапируют в тюрьму на Алтай.

Сотрудники алтайского УФСИН вычислили уклонистку. пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Всего в 2020 году в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 86 осужденных, добавили в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю