Сотрудники алтайской ФСИН с фейковой страницы смогли найти уклониста

Сотрудники розыска УФСИН в Алтайском крае отыскали 70 граждан, уклоняющихся от исполнения наказания, сообщили в пресс-службе управления. Одного получилось вычислить в соцсетях.

Мужчину искали два года. По статье 228 УК РФ он получил условный срок, но не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а вскоре и вообще уехал из Алтайского края.

В начале года сотрудники отделения розыска нашли его в соцсетях.

«С ним велась переписка с фейковой страницы, в ходе которой было установлено его местонахождение — город Москва, а также место работы», — рассказывают в УФСИН.

Сотрудники связались с московскими коллегами и передали им информацию о разыскиваемом. Осужденного задержали и заменили условный срок на реальный.

Другого осужденного (за кражу) искали с декабря 2018 года. Сотрудники розыска проверяли адреса проживания родственников и знакомых, направляли различные запросы — в линейное управление МВД России, бюро регистрации несчастных случаев и другие организации.

В феврале 2020 года поступила информация, что мужчину видели в районе железнодорожного вокзала Барнаула. В течение двух дней сотрудники розыска УФСИН вели скрытое патрулирование на данном участке, опрашивали горожан, показывая ориентировку и вскоре вскоре заметили осужденного. Он находился на автобусной остановке.

Мужчину задержали и доставили в учреждение УИС для отбывания наказания.